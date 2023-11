Deputados do RN vão debater sobre o uso disfuncional do celular em sala de aula . O deputado Hermano Morais (PV) conduzirá audiência pública na próxima quinta-feira (16), às 14h, no auditório da Assembleia Legislativa. O intuito é debater com pais, alunos, diretores de escolas, professores, especialistas e a sociedade em geral sobre o tema, especificamente sobre o Projeto de Lei que será apresentado e aperfeiçoado na oportunidade, que dispõe sobre a proibição do uso de smartphones em salas de aula para fins não pedagógicos – no âmbito do Rio Grande do Norte.