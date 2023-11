Santander e British Council oferecem 5 mil bolsas de estudo para aprender inglês online

Estudantes Potiguares que desejam apender a falar inglês, podem concorrer às vagas da nova edição do programa Bolsas Santander Online English Courses 2023, que oferece formação em inglês para residentes de 11 países. Uma oportunidade de aprender uma das línguas mais faladas do mundo, além de se comunicar com pessoas de outras nacionalidades, viajar para o exterior ou até mesmo estudar em uma universidade estrangeira, o conhecimento do idioma é fundamental.



O Santander e o British Council lançam uma nova edição online do programa Santander Scholarships | Online English Courses 2023, que oferece 5 mil bolsas de estudo para cursos de inglês. O treinamento é 100% gratuito e não é necessário ser cliente do Banco ou ter curso superior. O programa será realizado em cinco níveis, tem duração de 16 semanas e inclui 12 aulas em grupo com tutoria online.



O objetivo da iniciativa é aperfeiçoar o inglês dos participantes para melhorar suas chances de acesso ao mercado de trabalho e proporcionar oportunidades em ambientes profissionais. Eles receberão treinamento para melhorar a comunicação no campo profissional, expandir gramática e vocabulário, se preparar para entrevistas de emprego e saber interagir com profissionais de outros setores. As inscrições estão abertas até o dia 13 de dezembro no portal Santander Bolsas.

Com esta nova edição, o Santander chega a 10 mil bolsas de estudo distribuídas este ano para aprender inglês, além de mais de 5 mil convocados no ano passado. São elegíveis maiores de 18 anos residentes em 11 países incluindo o Brasil.



Após a conclusão, eles receberão um certificado de participação do British Council. Os bolsistas terão que fazer um teste para determinar seu nível na plataforma de treinamento de inglês online da instituição.



▪Santander e seu apoio a Educação Superior



O Santander Universidades já impactou a vida de mais de 1 milhão de estudantes, profissionais e empreendedores por meio de programas gratuitos, muitos deles realizados em parcerias com as 1.300 universidades de 25 países que estão presentes. Ao longo de 26 anos de atuação, este sólido compromisso com a educação superior destinou mais de € 2 bilhões a iniciativas acadêmicas, que viabilizaram a oferta de mais de 1 milhão de bolsas de estudo. A cada ano, o Santander Universidades investe R$ 40 milhões em educação e, apenas em 2022 foram entregues mais de 100 mil bolsas. Em 2023, o objetivo é entregar 120 mil oportunidades de capacitação e qualificação profissional. Além disso, a instituição foi reconhecida como uma das empresas que mais estão contribuindo para mudar o mundo para melhor, de acordo com a lista ‘Change the World’; 2023 da revista Fortune



▪Sobre o British Council



O British Council é a organização internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais. Apoiamos a paz e a prosperidade, criando conexões, compreensão e confiança entre as pessoas no Reino Unido e em países ao redor do mundo. Fazemos isso por meio de nosso trabalho em artes e cultura, educação e língua inglesa. Trabalhamos em mais de 200 países e territórios e estamos no terreno em mais de 100 países. Em 2021-22 chegamos a 650 milhões de pessoas (www.britishcouncil.org).