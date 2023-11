Lawrence pede recursos a bancada federal para o memorial de Santa Luzia

Presidente da Câmara de Mossoró, Lawrence Amorim, e as reitoras da UFERSA e da UERN, participaram na manhã desta quinta-feira, 16, no Hotel Senac Barreira Roxa, em Natal, da reunião da Bancada Federal do Rio Grande do Norte para definir onde serão investidos R$ 316 milhões que eles podem indicar no Orçamento Geral da União em 2024. Eles têm até o dia 23 para indicar o destino destes recursos. Lawrence Amorim pediu que uma parte viesse para Mossoró, por ser polo para dezenas de outras cidades do Estado.

Estes recursos são para concluir este trecho. Já existe aporte financeiro para fazer parte desta obra. “Também defendemos o reforço para a saúde visando a conclusão das melhorias e reformas em 11 unidades hospitalares e a importância de avançarmos ainda mais no Programa Mais Cirurgia”, diz Fátima Bezerra.





Além do presidente Lawrence Amorim, também se encontravam na mesma reunião, as reitoras da Universidade Federal Rural do Semi-árido, professora Ludimila Amorim, e da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Cecília Maia, pleiteando recursos para ampliar as estruturas das instituições que comandam em Mossoró.

“Dialogamos com deputados federais e senadores, pedindo a sensibilidade para que Mossoró também receba emendas coletivas. Temos projetos importantes a serem executados no município, como a construção do santuário de Santa Luzia, e que dependem de recursos federais”, afirma Lawrence Amorim.

Ele diz reconhecer a destinação ao município de emendas individuais, as quais considera de grande importância para Mossoró. Porém, segundo o vereador, Mossoró precisa ser mais prestigiada pela bancada federal em emendas coletivas, que possam bancar obras de brande porte, como limpeza e urbanização do rio Mossoró, Duplicação da Avenida Francisco Mota, construção de mais escolas técnicas e um novo Hospital Tarcísio Maia.

Mossoró também precisa de uma central de delegacias de Polícia Civil, construir uma sede para o Instituto Técnico-científico de Perícia, Reconstruir a sede do II Batalhão de Polícia Militar, a sede própria e adequada para o Batalhão para o Corpo de Bombeiros, sede própria e adequada para o 12 Batalhão de Polícia Militar.

Necessidade

“Como o segundo maior município do Estado e polarizando dezenas de cidades, Mossoró precisa de um suporte maior de recursos federais, por meio de emenda coletiva, para investimento também em saúde e infraestrutura”, exemplifica o vereador Lawrence Amorim, que espera que os deputados e senadores sejam sensíveis.

Coordenada pelo deputado federal Benes Leocádio (União Brasil), a reunião de hoje contou com prefeitos, prefeitas e outros representantes de entidades públicas. Os parlamentares definirão as emendas até o próximo dia 23, prazo para o encaminhamento à Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional.