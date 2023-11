Prefeita inspeciona e adianta prazos para a próxima fase do asfaltamento na nova via de acesso à Tibau

Acompanhada por engenheiros municipais e representantes da empresa CLC, Lidiane Marques acompanhou de perto o progresso da segunda fase das obras de pavimentação conduziu uma minuciosa vistoria no local, nesta quinta-feira (16). A segunda etapa da obra representa um avanço significativo na melhoria da mobilidade urbana, impactando positivamente a vida de quem utiliza essa rota diariamente.

Na tarde de quinta-feira (16), a prefeita Lidiane Marques acompanhou de perto o progresso da segunda fase das obras de pavimentação da nova pista que conecta a entrada da cidade ao bairro Jardim de Alicia, pista que se estende até Nova Tibau.

Acompanhada por engenheiros municipais e representantes da empresa CLC, a gestora conduziu uma minuciosa vistoria no local.

Durante a inspeção, prazos foram antecipados, pretendendo otimizar a conclusão da obra, e na ocasião, a prefeita aproveitou a oportunidade para dialogar diretamente com os moradores da região. Esse encontro proporcionou uma troca de informações, permitindo à comunidade expressar suas preocupações e expectativas em relação ao projeto.

A segunda etapa da obra representa um avanço significativo na melhoria da mobilidade urbana, impactando positivamente a vida de quem utiliza essa rota diariamente. Com a presença ativa da prefeita no canteiro de obras, reafirma-se o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade tibauense.