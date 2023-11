Em tempos de amores voláteis, casal celebra 75 anos de união no município de Pau dos Ferros. Uma vida inteira juntos. Uma união que ultrapassa 7 décadas. Assim é a história do senhor Luiz de Freitas e da senhora Hilda Maria da Costa. O casal, hoje ambos com 94 anos, se conheceu numa troca de olhares em uma festa de casamento de uma parente, se apaixonou e em 18 de novembro de 1948, selou sua união na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Pau dos Ferros. Neste sábado, 18 de novembro de 2023, celebram 75 anos de casados, bodas de brilhantes, ao lado seus filhos, netos, noras e bisnetos. Questionada sobre o "segredo "para um casamento durar tanto tempo, a matriarca foi rápida na resposta: "Sou de uma época que quando uma coisa se quebrava, a gente era orientado a consertar, não jogar fora", disse dona Hilda.

FOTO: CEDIDA/ARQUIVO PESSOAL