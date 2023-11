O fato trágico aconteceu na tarde deste domingo (19), no açude do Assentamento de São Gonçalo, zona rural de São Francisco Oeste-RN, onde um grupo de jovens se divertiam tomando banho no açude usando uma boia. As vítimas foram identificadas como José Eliton Pereira Viana, de 18 anos, e Luiz Henrique Valentim Souza, de 19 anos. O locutor Valcir Viana, que estava no local, conta que as vítimas foram tomar banho no açude, usando uma boia. Um dos dois se soltou da boia e começou a afundar. O outro pulou na água para socorrê-lo e os dois afundaram.