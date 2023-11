Governadora inaugura Posto Avançado do Corpo de Bombeiros de Apodi nesta terça-feira, 21

A unidade atenderá 12 municípios da região do Alto Oeste e é uma parceria com a prefeitura municipal e conta com alojamento de soldados e sargentos, refeitório, sala do comando e banheiros. A Unidade possui importância estratégica dentro da área de urgência e emergência de atendimento do Corpo de Bombeiros e, para isso, contará com 16 bombeiros diariamente, uma ambulância de suporte básico e um caminhão auto bomba tanque, garantindo mais agilidade nas ocorrências.

A governadora Fátima Bezerra inaugura nesta terça-feira (21), às 17h, o novo Quartel do Corpo de Bombeiros Militar do município de Apodi.

A unidade atenderá 12 municípios da região do Alto Oeste e é uma parceria com a prefeitura municipal e conta com alojamento de soldados e sargentos, refeitório, sala do comando e banheiros.



A Unidade possui importância estratégica dentro da área de urgência e emergência de atendimento do Corpo de Bombeiros e, para isso, contará com 16 bombeiros diariamente, uma ambulância de suporte básico e um caminhão auto bomba tanque, garantindo mais agilidade nas ocorrências.

A solenidade de inauguração do Posto Avançado de Apodi, acontece na BR-405, ao lado do Posto Estação do Vale, Bairro Bico Torto, vai contar com a participação da governadora Fátima Bezerra, do secretário de Segurança Pública, coronel Francisco Araújo, do comandante-geral do CBMRN, coronel Luiz Monteiro Júnior além do prefeito da cidade, Alan Silveira, e os secretários municipais.