Fátima inaugura novo quartel dos bombeiros e anuncia delegacia regional para Apodi em 2024. A inauguração oficial do novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar do município aconteceu nesta terça-feira (21). A unidade já está funcionando desde o dia 18 de outubro beneficiando, em média, 120 mil pessoas, de 12 municípios. Na ocasião, a Governadora do RN anunciou a instalação de uma delegacia regional em Apodi, que, segundo a gestora, vai contribuir para reforçar a segurança da região.

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte inaugurou nesta terça-feira (21), o novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar do município de Apodi. A governadora reforçou a importância do trabalho em parceria com a prefeitura Municipal.

"Nosso governo age assim, conversando, ouvindo, com planejamento e dando um passo de cada vez. Temos responsabilidade com a coisa pública, mas entendemos as necessidades da população", disse.

Na ocasião, a governadora disse ser fã do Corpo de Bombeiros, pela honrosa missão que eles cumprem com grande louvor.

"A gente sabe que o papel do Corpo de Bombeiros não é só apagar incêndio. Tem atendimentos às situações de queimadas, afogamentos, devido a barragem de Apodi, além de diversos outros serviços que esses profissionais realizam e eles têm todo meu apoio e respeito", afirmou.

A chefe do executivo lembrou dos investimentos que vêm sendo feito no setor da segurança pública. “Estamos fazendo o maior investimento na segurança pública do Rio Grande do Norte. Graças à parceria com o Governo Federal e o compromisso do ministro Flávio Dino, são 100 milhões de reais para a renovação de toda a frota do RN”, destacou.

Além da renovação da frota, o Governo do Estado também tem investido em equipamentos, armamentos e adquiriu dois helicópteros que têm feito um diferencial no combate ao crime no RN.

Fátima ainda aproveitou o momento para anunciar que em 2024 Apodi receberá a delegacia regional que vai levar ainda mais segurança para a região.

O prefeito de Apodi, Alan Silveira, enalteceu a disponibilidade do Governo do Estado no pronto atendimento às demandas para a instalação do Quartel do Corpo de Bombeiros em Apodi.

Já Agnaldo Fernandes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Apodi disse emocionado que a governadora estava realizando um sonho dos agricultores que sofrem anualmente com queimadas em algumas temporadas do ano, citando que esse ano, já foram mais de 50.

Posto Avançado

Mesmo com a inauguração oficial sendo realizada nesta terça-feira (21), o Posto Avançado do Corpo de Bombeiros em Apodi já está funcionando desde o dia 18 de outubro. A Unidade conta com alojamento para soldados e sargentos, refeitório, sala do comando e banheiros.

A prefeitura alugou o prédio no valor de R$ 3 mil mensais, fez as obras de adequação das instalações e vai fornecer a alimentação. O Governo entra com pessoal e equipamentos.

A Unidade beneficiará em média 120 mil pessoas, dos municípios de: Apodi, Felipe Guerra, Campo Grande, Caraúbas, Severiano Melo, Itaú, Rodolfo Fernandes, Umarizal, Olho D´água dos Borges, Janduís, Riacho da Cruz e Messias Targino.

Devido a localização do município, o quartel tem importância estratégica na área de urgência e emergência de atendimento do Corpo de Bombeiros e, para isso, contará com sete bombeiros diariamente, uma ambulância de suporte básico e um caminhão auto bomba tanque.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Luiz Monteiro, destacou o empenho do Governo do Estado em implantar a unidade.

“A inauguração desse posto avançado é um sonho antigo e de extrema importância para a população que poderá contar com atendimento mais rápido e eficaz em emergências”, disse.

Além dos já citados, estiveram presentes, Salomão Gomes – Prefeito de Felipe Guerra, Flávio de Tico- prefeito de Rodolfo Fernandes, Jacinto Cavalcante- prefeito de Severiano Melo, Coronel Araújo - Sesed, Major Martini - comandante do 3 Grupamento de Bombeiros Militar, Subtenente Sandoval, comandante do Posto Avançado de Apodi, Tiago Biscoli- delegado local, Márcio Morais- representando a SEAP, Agnaldo Fernandes, - presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Luzia Pinto - diretora da 13a Direc, Ivanilson Maia - adjunto GAC, deputados Isolda Dantas e Nilton Diógenes, Fátima Torres, José Maria - presidente da FCDL/RN, Flávio Carvalho, presidente da CDL/Apodi e os vereadores Júnior - presidente da Câmara, ngelo, Carlin, Júnior, Andreado, Felipe, Railton, Adailton e Canindé.