O Luminoso da Serra do Mel: "Capital da Castanha de Caju" do RN

Na tarde desta quarta-feira, 22, a Prefeitura de Serra do Mel presenteou a comunidade com um marco significativo que reflete a identidade e importância do município. O nome do município, acompanhado de um emblemático caju, foi concluído na Praça da Criança, de acesso e visibilidade tanto à Vila Brasília quanto à RN.

Este símbolo é mais do que uma simples inscrição; é o reconhecimento da cidade como a "Capital da Castanha de Caju" no Rio Grande do Norte. A entrega desse monumento é um passo crucial para destacar a rica herança e contribuições de Serra do Mel para a região.

A obra não se limita apenas ao nome da cidade. Abaixo, uma pintura retratando o ex-governador Cortez Pereira, visionário responsável pela idealização da colonização de Serra do Mel, além da marcante data de emancipação do município.

Detalhes simbólicos, como abelhas, torres eólicas, placas de energia solar, e miniaturas de poços de petróleo, complementam a representação visual, evidenciando a diversidade e potencial econômico da cidade.

Segundo o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), o símbolo não apenas celebra o presente, mas também honra o passado e inspira o futuro. "A presença do nome da cidade, enraizado na Praça da Criança, é um convite para que todos os habitantes se conectem ainda mais com sua história e para que visitantes compreendam a riqueza cultural e econômica de Serra do Mel”, disse o prefeito.

Ainda segundo o prefeito, é um momento histórico, marcando uma página memorável na trajetória do município. O símbolo agora ilumina não apenas a praça, mas também a identidade coletiva de Serra do Mel, destacando-se como um farol que orienta para um futuro promissor e sustentável.