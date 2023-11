Styvenson faz evento para prestar contas dos 5 anos de mandato

“Transparência, especialmente quando envolve dinheiro público, vai ser sempre uma das prioridades do nosso mandato”, disse o parlamentar. Desde que assumiu, é apontado como o melhor político do Rio Grande do Norte pelo portal Ranking dos Políticos, já tendo apresentado 594 propostas legislativas

Na segunda-feira, 27 de novembro, das 9h30, no Holiday Inn Natal (Av. Sen. Salgado Filho, 1906 - Lagoa Nova), o senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) realizará um evento para prestar contas de cinco anos de seu mandato.

“Transparência, especialmente quando envolve dinheiro público, vai ser sempre uma das prioridades do nosso mandato”, disse o parlamentar.

Desde que assumiu, é apontado como o melhor político do Rio Grande do Norte pelo portal Ranking dos Políticos, já tendo apresentado 594 propostas legislativas.



Projetos

Comprometido com transparência e segurança pública, Styvenson apresentou, dentre outros, dois relevantes projetos de lei: o PL 2.712/2023, que propõe dar publicidade às informações de listas de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) e o PL 3283/2021 que tipifica atos do crime organizado e de milícias como terrorismo.

Decisivo para conter onda de violência no Estado

Em março deste ano, o Estado sofreu uma onda de violência, fruto de ações coordenadas por facções criminosas. Styvenson agiu e foi decisivo ao encaminhar ao presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco um ofício (50/2023) solicitando ao presidente da República a decretação da GLO no Estado potiguar, para restaurar a ordem pública e se preservar a incolumidade das pessoas e do patrimônio público e privado, enquanto os órgãos estaduais de segurança pública se mostrassem insuficientes para conter as ações de terror promovidas pelo crime organizado. Poucos dias depois, o governo federal finalmente reagiu, mobilizando homens da Polícia Federal e enviando aporte de recursos que, de modo geral, surtiram efeito e conseguiram debelar a terrível ação criminosa.

“Eu jamais teria solicitado essa intervenção das Forças Armada, se não fosse uma situação dramática. A criminalidade assola nosso estado, atrapalha o turismo desvaloriza imóveis, desvaloriza bairros, tira empregos, vidas e paz”, explicou Styvenson.

Recursos

O senador potiguar já destinou cerca de R$ 258 milhões em recursos, de 2019 a 2023, para todo o estado (alcançou os 167 municípios). Várias obras receberam apoio decisivo do parlamentar como: quase R$ 4 milhões para perfuração de poços; R$ 1,2 milhões para a construção e mais R$ 500 mil para equipamentos para o Condomínio modelo para os idosos de Acari; R$5 milhões para construção do Aterro Sanitário em Caicó; R$ 1,2 milhão para a construção de uma Usina Fotovoltaica em Jardim do Seridó; R$ 400 mil para Infraestrutura Turística do Balneário de Poço Branco; R$ 1 milhão para urbanização da Praia de Tourinhos em São Miguel do Gostoso; mais de R$ 7 milhões para construção e instalação de uma usina de lixo m Acari; mais de R$ 36 milhões para a construção do novo Centro de Diagnóstico e Ensino do Seridó, em Currais Novos; mais de R$ 15 milhões para a conclusão do primeiro hospital infantil de combate ao câncer do RN (Hospital de Oncopediatria da Liga, em Natal), entre tantas outras indicações relevantes de recursos.

Convidados

O presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), Luciano Santos, e o diretor da Escola Estadual Professora Maria Ilka de Moura, Pedro Neto, são alguns dos convidados que confirmaram presença