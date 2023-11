Allyson lança Estação Natal 2023 e comemora sucesso de público

A iluminação com o túnel de luzes de 60m, a chegada do Papai Noel e a oferta de brinquedos infláveis gratuitos aos sábados e domingos até o dia 25 de dezembro tornam este evento uma experiência especial para todas as famílias aproveitarem

O prefeito Allyson Bezerra lançou com sucesso a segunda edição do Estação Natal na Estação das Artes Elizeu Ventania. A estação estava lotada, a população aguardava ansiosa o acender das luzes.

Para este dia especial para as crianças, o prefeito Allyson Bezerra autorizou a empresa de transporte coletivo não cobrar pelas passagens a partir das 16, para que os pais tragam seus filhos para brincarem na Estação Natal.

A iluminação com o túnel de luzes de 60m, a chegada do Papai Noel e a oferta de brinquedos infláveis gratuitos aos sábados e domingos até o dia 25 de dezembro tornam este evento uma experiência especial para todas as famílias aproveitarem.

O prefeito acendeu as luzes ao lado de várias crianças, com contagem regressiva e a emoção tomou conta de todos. “A emoção do Natal está viva em Mossoró, tem muita coisa boa aqui para toda família,” disse Allyson Bezerra.

A Estação das Artes torna-se um ponto de encontro para a comunidade, iluminada e vibrante. Uma iniciativa que transforma Mossoró em um lugar ainda mais especial nesta época do ano. A estrutura vai ficar funcionando até o dia 25 de dezembro.

“O “Estação Natal” não apenas ilumina os corações, mas também oferece ao nosso povo momentos especiais de alegria e confraternização. É um evento encantador de realizar, que une famílias em uma celebração única que resplandece em Mossoró.”

Com montagem planejada e organizada, a Estação Natal começou mais cedo este ano e vai funcionar todos os dias até 25 de dezembro, com túnel maior, área de alimentação e novas atrações para toda a família.

As principais avenidas de Mossoró receberam iluminação natalina. A Avenida Presidente Dutra, em frente ao Banco do Brasil, ganhou uma imagem de Santa Luzia de led, dentro dos festejos de Santa Luzia, padroeira da cidade de Mossoró.