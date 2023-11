Styvenson presta contas de R$ 258 milhões nesta segunda, em Natal

O evento será nesta segunda-feira, às 9h, no Hotel Holiday Inn Natal, localizado na Av Salgado Filho, perto do Estádio Arena das Dunas, no bairro Lagoa Nova, em Natal. "Será uma prestação de contas", diz o senador Styvenson, que, em seu mandato, tem se empenhado também pela busca por soluções para problemas crônicos em setores vitais a vida em sociedade no RN.

O senador Styvenson Valentim, do Podemos, convidou prefeitos e instituições representativas, para mostrar como destinou R$ 258 milhões para os 167 municípios do Rio Grande do Norte no período de 2019 a 2023.

O evento será nesta segunda-feira, às 9h, no Hotel Holiday Inn Natal, localizado na Av Salgado Filho, perto do Estádio Arena das Dunas, no bairro Lagoa Nova, em Natal. "Será uma prestação de contas", diz o senador Styvenson, que, em seu mandato, tem se empenhado também pela busca por soluções para problemas crônicos em setores vitais a vida em sociedade no RN.

Durante o período de 2019 a 2023, foram destinados 258 milhões aos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Os maiores aportes ficaram para saúde e segurança, que são os dois setores mais deficitário no RN.



“Transparência, especialmente quando envolve dinheiro público, vai ser sempre uma das prioridades do nosso mandato”, disse Styvenson Valentim, que tem se destacado por destinar os recursos e cobrar agilidade e eficiência na aplicação.

Além de destinar os recursos e ficar cobrando até ser aplicado, Styvenson Valentim, desde que assumiu no início de 2019, é apontado como o melhor político do Rio Grande do Norte pelo portal Ranking dos Políticos.

Em Brasília, já apresentou 594 preposições na Alta Câmara.

Projetos

Comprometido com transparência e segurança pública, Styvenson apresentou, dentre outros, dois relevantes projetos de lei: o PL 2.712/2023, que propõe dar publicidade às informações de listas de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) e o PL 3283/2021 que tipifica atos do crime organizado e de milícias como terrorismo.

Decisivo para conter onda de violência no Estado

Em março deste ano, o Estado sofreu uma onda de violência, fruto de ações coordenadas por facções criminosas. Styvenson agiu e foi decisivo ao encaminhar ao presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco um ofício (50/2023) solicitando ao presidente da República a decretação da GLO no Estado potiguar, para restaurar a ordem pública e se preservar a incolumidade das pessoas e do patrimônio público e privado, enquanto os órgãos estaduais de segurança pública se mostrassem insuficientes para conter as ações de terror promovidas pelo crime organizado. Poucos dias depois, o governo federal finalmente reagiu, mobilizando homens da Polícia Federal e enviando aporte de recursos que, de modo geral, surtiram efeito e conseguiram debelar a terrível ação criminosa.

“Eu jamais teria solicitado essa intervenção das Forças Armada, se não fosse uma situação dramática. A criminalidade assola nosso estado, atrapalha o turismo desvaloriza imóveis, desvaloriza bairros, tira empregos, vidas e paz”, explicou Styvenson.

Recursos

O senador potiguar já destinou cerca de R$ 258 milhões em recursos, de 2019 a 2023, para todo o estado (alcançou os 167 municípios).

Várias obras receberam apoio decisivo do parlamentar como:

quase R$ 4 milhões para perfuração de poços;

R$ 1,2 milhões para a construção e mais R$ 500 mil para equipamentos para o Condomínio modelo para os idosos de Acari;

R$5 milhões para construção do Aterro Sanitário em Caicó;

R$ 1,2 milhão para a construção de uma Usina Fotovoltaica em Jardim do Seridó;

R$ 400 mil para Infraestrutura Turística do Balneário de Poço Branco;

R$ 1 milhão para urbanização da Praia de Tourinhos em São Miguel do Gostoso;

mais de R$ 7 milhões para construção e instalação de uma usina de lixo m Acari;

mais de R$ 36 milhões para a construção do novo Centro de Diagnóstico e Ensino do Seridó, em Currais Novos;

mais de R$ 15 milhões para a conclusão do primeiro hospital infantil de combate ao câncer do RN (Hospital de Oncopediatria da Liga, em Natal), entre tantas outras indicações relevantes de recursos.

Convidados

O presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), Luciano Santos, e o diretor da Escola Estadual Professora Maria Ilka de Moura, Pedro Neto, são alguns dos convidados que confirmaram presença.