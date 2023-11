Homem é encontrado morto a tiros no Dom Jaime Câmara, em Mossoró. A polícia militar foi acionada no início da manhã desta segunda-feira (27), para averiguar a existência de um corpo em um descampado, na região das Malvinas. A vítima foi identificada apenas pelo primeiro nome, Ranieri, também conhecido como “Tiringa”. De acordo com o Sargento Neves, que atendeu a ocorrência, ele tinha ferimentos na região da cabeça, nas mãos e nas pernas, compatíveis com disparos de arma de fogo. O corpo de Ranieri foi removido para exames na sede do Itep. A DHPP vai investigar a motivação e autoria do crime.

FOTO: REPRODUÇÃO