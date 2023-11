RN tem alerta laranjas de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para a maior parte do Rio Grande do Norte. O aviso foi iniciado às 6h15 e é válido até às 12 horas desta terça-feira (28).



De acordo com o comunicado do instituto, as cidades potiguares podem ser atingidas por chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 km/h. "Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", alertou.



O Inmet ainda orienta que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue embaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas. Além disso, recomenda que, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.



Chuvas atípicas

As fortes chuvas que atingem Natal e cidades da região metropolitana e da região Agreste potiguar desde a segunda-feira (27) são atípicas para o período do ano e históricas, segundo afirmou o meteorologista Gilmar Bristot, da Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Rio Grande do Norte (Emparn).



Somente a cidade de Brejinho, na região Agreste potiguar, registrou mais de 300 milímetros de chuva em 24 horas, segundo o monitoramento da empresa estatal. De acordo com o especialista, o volume é metade do esperado para todo o ano no município.

A previsão para esta terça-feira (28), é de céu nublado com chuvas e trovoadas, céu parcialmente nublado com chuvas em todo o estado.