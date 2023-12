ProfEPT oferta 14 vagas de Mestrado Profissional no campus Mossoró do IFRN

ProfEPT oferta 14 vagas de Mestrado Profissional no campus do IFRN em MossoróAs inscrições já podem ser realizadas, por meio do site do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), e seguem até o dia 4 de janeiro de 2024. Ao todo são 654 vagas, distribuídas entre as Instituições associadas ao programa, presentes em todo o território nacional. As oportunidades são destinadas ao público geral e aos servidores pertencentes ao quadro permanente ativo das instituições que fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

FOTO: REPRODUÇÃO