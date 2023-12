Prefeito de Serra do Mel é reconhecido como "Gestor do Ano 2023" em evento da Femurn. O reconhecimento veio por meio do Instituto Governos Inteligentes (IGOVI), que concedeu a Bibiano o certificado de "Governo Inteligente". O prêmio destacou a eficiência e inovação em sua gestão, atribuindo especial importância à tomada de decisão fundamentada em dados.

O prefeito do município de Serra do Mel, Josivan Bibiano de Azevedo, foi homenageado nesta segunda-feira, 4, durante o "Prêmio Gestor do Ano 2023", promovido pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn).

O reconhecimento veio por meio do Instituto Governos Inteligentes (IGOVI), que concedeu a Bibiano o certificado de "Governo Inteligente".

O prêmio destacou a eficiência e inovação em sua gestão, atribuindo especial importância à tomada de decisão fundamentada em dados.

Um dos requisitos essenciais para a conquista do certificado foi a utilização do aplicativo GOVFÁCIL, disponibilizado pela FEMURN.

Este aplicativo forneceu dados cruciais que embasaram as decisões estratégicas do prefeito, elevando a eficácia das políticas públicas implementadas em Serra do Mel.

O evento, realizado anualmente pela Femurn, tem como propósito premiar gestores e organismos públicos que se destacam no desenvolvimento da digitalização de serviços governamentais.

A ênfase recai sobre aplicações Web Mobile que contribuam para a evolução dos serviços públicos e da cultura da inovação.

O prefeito Bibiano, acompanhado pela primeira-dama, Milane Azevedo, recebeu o prêmio com expressiva gratidão e destacou o comprometimento da gestão municipal com a modernização e eficiência dos serviços públicos, enfatizando a importância da inovação para o progresso contínuo de Serra do Mel.

Este reconhecimento não apenas consolida a posição de Bibiano como um líder visionário, mas também coloca Serra do Mel no mapa como um município exemplar no que diz respeito à gestão pública inteligente.