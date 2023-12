Forças de segurança do RN prenderam 460 pessoas em três meses da Operação Paz. A operação, que vem sendo desenvolvida em todo o território nacional, com a integração entre as forças de segurança pública, tem o objetivo de reduzir os crimes de homicídio. Somente no Rio Grande do Norte, 460 pessoas foram presas, desde o início da operação. Deste total, 92 detidos são considerados diretamente envolvidos com assassinatos cometidos em território potiguar.

A Operação Paz, deflagrada com a missão de reduzir os crimes de homicídio em todo o país, completou três meses no final de novembro. Neste período, somente no Rio Grande do Norte, 460 pessoas foram presas. Deste total, 92 detidos são considerados diretamente envolvidos com assassinatos cometidos em território potiguar.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), os resultados obtidos pela Operação Paz no RN são fruto da integração entre as forças de segurança pública que atuam no estado, melhor desempenho dos núcleos de inteligência e investigação, intensificação nos patrulhamentos preventivo e ostensivo, melhor distribuição dos efetivos, mais e melhores viaturas, armamentos, equipamentos de proteção e comunicação, além da valorização dos profissionais que compõem o sistema.

“Estamos falando de menos criminosos e menos crimes de homicídio nas ruas da capital, da Grande Natal e do interior. Isso significa que são mais vidas salvas”, destacou o titular da SESED, coronel Francisco Araújo Silva. “Em cinco anos, são 3.271 vidas poupadas, o que representa uma redução de mais de 33% na quantidade de mortes violentas no estado”, acrescentou o secretário.

Somente em novembro deste ano, a redução no total de mortes violentas no Rio Grande do Norte foi de 42,5% - a maior desde 2011. Os dados foram contabilizados e consolidados pela SESED, por meio da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE).

A redução da violência é reflexo também nas maiores cidades do estado. Em Natal, por exemplo, a queda foi de 69,2% em novembro. Em Mossoró, a redução foi de 61,9% no mesmo período. Em Parnamirim, a diminuição foi de 37,5%. Em São Gonçalo do Amarante, o total de mortes violentas caiu 20%. Já em Macaíba, não houve nenhum registro de homicídio no mês passado.

Operação Paz

A Operação Paz é uma ação conjunta coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com o objetivo de agregar e colaborar com os esforços que já vêm sendo realizados pelos governos estaduais em reduzir as Condutas Violentas Letais Intencionais.

Compõem as CVLIs os homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, mortes por consequência de lesões corporais e em decorrência da intervenção de agentes de segurança pública.

No RN, a Operação Paz é supervisionada pela SESED, e envolve a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar, Instituto Técnico-Científico de Perícia, Polícia Penal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Números gerais (setembro/outubro/novembro)

Prisões: 460

Armas de fogo apreendidas: 49

Explosivos apreendidos: 17

Munições apreendidas: 408

Barreiras policiais realizadas: 1.335

Pessoas abordadas: 24.441

Veículos abordados: 11.438

Mandados de prisão cumpridos: 287

Ações ostensivas realizadas: 37.307