Pela segunda vez consecutiva, ALRN não teve quórum para votar ICMS

A sessão de hoje trataria do recurso sobre o parecer terminativo do projeto de aumento do ICMS para 20% no estado. O prazo limite para apreciação é a quinta-feira (7). Pelo regimento interno da Casa, após recebido o recurso contra uma deliberação terminativa da Comissão, a Assembleia tem até três sessões ordinárias para fazer a apreciação do recurso. Caso não ocorra a votação, o recurso fica prejudicado e a decisão da comissão é mantida. Caso a sessão de amanhã não ocorra, o projeto que aumenta o ICMS de 18% para 20% em 2024 estará definitivamente rejeitado.