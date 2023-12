Confronto termina com a morte de dois suspeitos de homicídios, em Luís Gomes. Francisco Mateus Lopes Ferreira e Márcio Francisco do Rego, conhecido como Márcio Mossoró, reagiram a uma abordagem, no momento em que a polícia civil de Luís Gomes tentava cumprir dois mandados de prisão por crimes de homicídio que existiam contra Mateus. Segundo o delegado Hércules Freitas, os dois homens eram investigados por diversos crimes. Após serem feridos no confronto, os dois ainda chegaram a ser socorridos para o hospital local, mas não resistiram.

Dois suspeitos por homicídios e diversos outros crimes na região do alto oeste potiguar morreram em confronto com a polícia de Luís Gomes, no início da tarde desta quarta-feira (6).

De acordo com o delegado Hércules Freitas, a polícia civil do município recebeu informações que Francisco Mateus Lopes Ferreira estava em uma residência do Conjunto Sol Nascente, acompanhado de Márcio Francisco do Rego.

Contra o primeiro havia dois mandados de prisão em aberto, por crimes de homicídio, sendo um da comarca de Luís Gomes e outro de Pau dos Ferros.

A polícia civil se dirigiu ao local, acompanhado da polícia militar, para dar cumprimento aos mandados. Chegando lá, os dois homens tentaram fugir e desferiram disparos de revólver contra os policiais, que revidaram a agressão.

No confronto, os dois homens acabaram feridos. Eles ainda chegaram a ser socorridos para o hospital local, mas não resistiram aos ferimentos.

Ainda segundo o delegado Hércules, além de crimes de homicídio, a dupla também era conhecida da polícia da região, sendo investigada por diversos outros crimes.