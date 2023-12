Homem morre no HRTM após ser alvejado a tiros no Aeroporto II. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (6). A vítima foi identificada como Daniel Marcos da Silva, de 29 anos. O homem estava na calçada de casa, quando foi atingido pelos disparos. Ele ainda chegou a ser levado para o HRTM, em uma ambulância do Samu, mas morreu ao chegar na unidade. A motivação e autoria do crime serão investigadas pelas DHPP.

FOTO: REPRODUÇÃO