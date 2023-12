Prefeitura de Serra do Mel anuncia 3ª turma do curso de eletricista montador em parceria com IFRN

Um grupo de 20 jovens do município participará do curso de eletricista montador no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), marcando a terceira turma de um ambicioso programa que visa capacitar um total de 100 alunos. Além do anúncio do curso, a prefeitura está em processo de cadastramento dos alunos que terão acesso a ônibus para o deslocamento até o IFRN, campus Mossoró.

Na manhã desta quinta-feira (07), o prefeito de Serra do Mel, Josivan Bibiano anunciou o início de um novo capítulo educacional para 20 jovens do município.

O grupo participará do curso de eletricista montador no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), marcando a terceira turma de um ambicioso programa que visa capacitar um total de 100 alunos.

A reunião, que selou o compromisso da prefeitura com o desenvolvimento profissional, contou com a presença do presidente do legislativo municipal, vereador Thiago Freitas, e do secretário de Articulação com as Vilas, Kênio Azevedo.

Além do anúncio do curso, a prefeitura está em processo de cadastramento dos alunos que terão acesso a ônibus para o deslocamento até o IFRN, campus Mossoró.

A iniciativa visa facilitar o acesso dos estudantes ao instituto, promovendo a inclusão e possibilitando a participação ativa na formação profissional.

Para o prefeito, a abertura de cursos de capacitação representa um investimento significativo na juventude local, oferecendo oportunidades que podem impulsionar carreiras e contribuir para o desenvolvimento sustentável da comunidade.

A administração municipal reafirma seu compromisso com a educação e a formação profissional dos jovens, visando um futuro promissor para Serra do Mel.