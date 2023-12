Polícia prende pedreiro suspeito de estupro de vulnerável contra a própria filha

A prisão do suspeito, um homem de 45 anos, aconteceu nesta quinta-feira (7), em Serra do Mel. Contra ele havia um mandado de prisão, expedido no ano de 2018, pela justiça de Assú, por um crime de estupro de vulnerável que ele teria praticado contra a própria filha, também em 2018, em Porto do Mangue. Desde então ele era considerado foragido da justiça. A prisão foi efetuada pela polícia militar do município de Serra do Mel, juntamente com a equipe da Delegacia da Mulher de Assú.