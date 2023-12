Motorista morre em acidente na BR 405 momentos após comprar um carro

O caso aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (7), nas proximidades da comunidade do Jucuri. A vítima fatal foi identificada como Carlos Francisco de Oliveira Jovino, de 47 anos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para retirar o corpo das ferragens, Carlos havia acabado de comprar o carro, no município de Grossos, e retornava para Apodi. A PRF informou que, possivelmente, ele invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão baú. O motorista do caminhão foi socorrido com vida para o HRTM. A polícia civil vai investigar o caso.