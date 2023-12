Crimes de homicídios são registrados em Governador e em Areia Branca

Ambos aconteceram nesta sexta-feira (8). O primeiro caso foi registrado durante a madrugada. Adriano Alves da Costa Braga [FOTO 1], de 23 anos, estava em sua residência, localizada no bairro Campestre, em Governador Dix-Sept Rosado, por volta das 3h, quando dois homens invadiram o local e o executaram com vários disparos de arma de fogo; já por nesta manhã, Eliseu Alison da Silva [FOTO 2], de 38 anos, foi morto a tiros no mercado público de Areia Branca. Ele estava sentado em uma cadeira e não teve tempo de reagir. A polícia civil das respectivas cidades vai investigar os casos.