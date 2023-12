Quadrilha fortemente armada mata policial militar em Tibau. Joel Marques Neto, o Sargento Joel, foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (8). O policial estava no posto de entrada do município de Tibau, na companhia do pai, onde aguardava um concerto que estava sendo realizado em seu carro. Segundo informações do delegado Luís Fernando, cinco suspeitos, fortemente armados, chegaram ao local em um veículo e já desceram atirando em direção à vítima, que não teve qualquer chance de reagir. Um cão, que vivia nas imediações do posto e estava deitado na porta da conveniência, foi alvejado com dois tiros e também não resistiu. Uma força-tarefa deverá ser montada para investigar o crime, tendo o delegado informado que deverá solicitar apoio da DHPP de Mossoró.

Uma quadrilha, fortemente armada, assassinou o policial militar Joel Marques Neto, com dezenas de tiros, na manhã desta sexta-feira (8), em Tibau, município da Costa Branca do RN.

O Sargento Joel era lotado no 2º Batalhão da Polícia Militar, atuando na região da Maísa, zona rural de Mossoró. Ele estava no posto de entrada de Tibau, cidade onde residia, na companhia do pai, onde aguardava um concerto que estava sendo realizado em seu carro.

Segundo informações do delegado Luís Fernando, cinco suspeitos, fortemente armados, chegaram ao local em um veículo e já desceram atirando em direção à vítima, que não teve qualquer chance de reagir.

Um cão, que vivia nas imediações do posto e estava deitado na porta da conveniência, foi alvejado com dois tiros e também não resistiu. Os funcionários do posto, bem como populares que estavam por perto, conseguiram fugir e não se feriram.

O delegado informou que irá ouvir colegas e familiares do policial, para saber se ele vinha recebendo alguma ameaça ou se aconteceu algo que possa apontar para uma motivação para o crime.

Uma força-tarefa deverá ser montada para investigar o caso, tendo o delegado afirmado que deverá solicitar apoio da Delegacia Homicídio e Proteção à Pessoa de Mossoró.

O corpo de Joel foi removido para exames na sede do Itep, onde será determinado com quantos tiros ele foi alvejado. No local, a perícia recolheu mais dezenas de cápsulas.