Dupla é presa por furtar cabos de empresa de telefonia no Liberdade, em Mossoró. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (8). Os dois homens, naturais do município de Caraúbas, haviam furtado fios de cobre de uma empresa de telefonia, que estavam um poste no Liberdade I, em Mossoró. A prisão, realizada por uma guarnição da 2ª CIPRv, aconteceu no antigo posto da PRE, na RN-117, saída para Governador Dix-Sept Rosado, onde a dupla pretendia revender o material furtado.

FOTO: CEDIDA