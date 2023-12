Espetáculo conta a história de Grossos durante festa de 70 anos de emancipação

Na 3ª edição, o espetáculo reuniu mais de 80 crianças e jovens assistidos pelo grupos da Casa da Cultura Popular, para encenar a história da disputa do Rio Grande do Norte e o Ceará pelas terras de Grossos, contada em quatro jornadas: a origem, a disputa, a emancipação e do recomeço ao progresso. O destaque deste ano, ficou por conta estrutura que ficou maior e mais reforçada e a projeção mapeada, que transformou o palco em uma grande tela, onde cenas que foram gravadas anteriormente, se incorporaram com a encenação para dar mais realidade ao espetáculo.

Na Praça do Moinho Holandês, cenário histórico e turístico da cidade, a história da bravura do povo de Grossos é contada com todos os detalhes pelo elenco do espetáculo “O Moinho do Passado em Movimento ao Futuro”, que estreou neste domingo (10), em Grossos.



Na 3ª edição, o espetáculo reuniu mais de 80 crianças e jovens assistidos pelo grupos da Casa da Cultura Popular, para encenar a história da disputa do Rio Grande do Norte e o Ceará pelas terras de Grossos, contada em quatro jornadas: a origem, a disputa, a emancipação e do recomeço ao progresso.





O destaque deste ano, ficou por conta estrutura que ficou maior e mais reforçada e a projeção mapeada, que transformou o palco em uma grande tela, onde cenas que foram gravadas anteriormente, se incorporaram com a encenação para dar mais realidade ao espetáculo.



“Este ano o espetáculo está repleto de novidades, começando pela estrutura, que está maior, e outro novidade que era um desejo da prefeita Cinthia, e que ela conseguiu trazer para o espetáculo este ano foi a projeção mapeada, que deixou o espetáculo muito mais real. Além de tudo isso, outro elemento que compõe essa 3ª edição é a fé, trouxemos o padroeiro Sagrado Coração de Jesus para dentro do espetáculo, na quarta jornada que passa pela enchente de 1985, para mostrar a fé e a devoção do povo de Grossos”, frisou o diretor Adriano Duarte.



A segunda noite de apresentação do espetáculo “Moinho do Passado em movimento ao futuro”, acontece nesta segunda- feira (11) a partir das 19:30h, após o desfile cívico que está marcado para as 16h.