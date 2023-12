Como a Análise Esportiva Está Revolucionando as Estratégias das Equipes.

O uso de análises em esportes profissionais explodiu na última década. Times de todos os principais esportes estão investindo pesadamente em departamentos de análise de dados e integrando modelagem estatística avançada em seus processos de tomada de decisão. Essa revolução analítica está mudando fundamentalmente como as franquias avaliam jogadores, desenvolvem estratégias de jogo e constroem seus elencos. Nesse cenário dinâmico, é crucial mencionar que a implementação de estratégias inteligentes vai além do campo, alcançando até mesmo o âmbito das promoções e benefícios para os jogadores, como evidenciado pela crescente utilização do código promocional rodadas grátis em experiências de apostas online, agregando um novo elemento ao ecossistema esportivo contemporâneo.

Redefinindo o Valor do Jogador

No passado, executivos esportivos confiavam muito na intuição e no "teste visual" ao julgar o talento de um jogador. No entanto, a análise de dados permite que as equipes meçam com precisão uma variedade maior de métricas para determinar o valor de um jogador, como:

●Métricas defensivas avançadas - Medindo aspectos anteriormente ignorados, como posicionamento, espaçamento e fechamentos.

●Eficiência no arremesso - Rastreando o número de posses usadas por tentativa de arremesso.

●Impacto na criação de jogadas - Quantificando a capacidade de um jogador de melhorar as chances de pontuação dos companheiros de equipe.

Ao combinar essas métricas, as equipes podem identificar jogadores subvalorizados cujas sutis forças estatísticas são ignoradas por avaliações tradicionais. Isso ficou evidente em 2019, quando o campeão em título Toronto Raptors assinou com Fred VanVleet um contrato abaixo do mercado de $18 milhões. Apesar de uma média de apenas 11 pontos por jogo naquela temporada, VanVleet foi classificado como um dos guardas mais impactantes da liga por posse, devido à sua defesa de elite, baixa taxa de turnovers e melhoria nas percentagens de arremessos.

Otimizando Estratégias de Jogo

A análise de dados também está revolucionando como os treinadores tomam decisões estratégicas durante os jogos. Programas de software podem agora rastrear milhões de eventos de jogo e executar algoritmos complexos para determinar as jogadas de maior percentagem com base nas situações de jogo atuais. Como resultado, mais equipes estão adotando estratégias baseadas em análises, como:

●Arremessar mais arremessos de 3 pontos no início do cronômetro de posse.

●Fazer faltas de forma agressiva em jogadores ruins em lances livres.

●Jogar com estrelas em turnos mais curtos e mais eficientes.

As franquias mais progressistas têm departamentos de análise comunicando conselhos diretamente aos treinadores principais em tempo real. Durante sua corrida para o campeonato em 2019, o Toronto Raptors utilizou essa estratégia à perfeição. Seus modelos analíticos orientaram o treinador Nick Nurse a fazer vários ajustes não convencionais durante os playoffs, incluindo uma arriscada defesa de caixa-e-um contra a estrela do Golden State Warriors, Steph Curry.

Rethinking Roster Construction

O uso de análises também está influenciando os tipos de jogadores que as equipes buscam em negociações e na agência livre. Os escritórios principais estão se afastando de arquétipos tradicionais de posição em direção a conjuntos de habilidades mais especializados e amigáveis às métricas, como:

●Asas 3-and-D - Avançados que podem arremessar 3 pontos em alta frequência e marcar múltiplas posições.

●Grandes Criadores - Jogadores altos com visão rara de passe e habilidades de controle de bola.

●Defensores Versáteis - Jogadores capazes de marcar tanto guardas quanto pivôs por meio de trocas.

Essa mudança filosófica foi o catalisador por trás da famosa estratégia "Microball" do Houston Rockets em 2020. Após analisar as tendências da liga, os Rockets calcularam que jogar com uma formação menor e mais voltada para arremessadores lhes daria uma vantagem analítica, apesar da falta de um pivô tradicional. A equipe prontamente negociou seu pivô titular, Clint Capela, para abraçar totalmente o microball. E, embora não convencional, a estratégia se mostrou surpreendentemente eficaz na temporada regular.

A Próxima Fronteira da Inovação

A análise esportiva ainda está em sua infância, com novas técnicas e aplicações sendo pioneirizadas a cada temporada. À medida que a tecnologia de rastreamento e o poder computacional continuam melhorando, também o farão as percepções que as equipes podem gerar.

As franquias na vanguarda estão começando a experimentar novas fontes de dados, como padrões de sono dos jogadores, monitores de frequência cardíaca e até simulações de realidade virtual. Um dia, integrar esses dados biométricos com análises avançadas pode otimizar tudo, desde prevenção de lesões até planos de nutrição e regimes de treinamento personalizados.

No entanto, à medida que a análise se torna ubíqua em todas as franquias da NBA, obter uma vantagem exigirá que as equipes se mantenham agressivas. Inovações verdadeiramente inovadoras podem em breve exigir a completa subversão do pensamento tradicional. Talvez uma equipe eventualmente entre em jogos sem posições tradicionais, opte por hidratação em vez de tempos de espera ou até mesmo aperfeiçoe um arremesso de 4 pontos.

Mas por enquanto, a ascensão rápida da análise prova que abraçar a mudança, pensar de forma diferente e desafiar as suposições é o que separa as equipes espertas das campeãs.