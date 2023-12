Investigação da FICCO Mossoró resulta em prisão de fugitivo da Justiça, na Paraíba. O homem foi preso nesta terça-feira (12), em um condomínio residencial no bairro de Valentina, na cidade de João Pessoa/PB. Ele é suspeito de integrar um grupo criminoso no Rio Grande do Norte e vinha sendo procurado pela justiça do estado de São Paulo, por não ter retornado à cadeia, após usufruir de uma saída temporária.

Um homem suspeito de integrar um grupo criminoso no Rio Grande do Norte foi preso, nesta terça-feira (12), em um condomínio residencial no bairro de Valentina, na cidade de João Pessoa/PB.

O suspeito foi encontrado após uma investigação conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Mossoró. Já a prisão foi realizada pela FICCO/PB, através da polícia civil.

Ao ser abordado, o homem apresentou documentos falsos. Ele estava sendo procurado devido a um mandado de captura expedido pela justiça do estado de São Paulo, uma vez que não retornou à cadeia, após usufruir de uma saída temporária que lhe fora concedida.

A FICCO Mossoró, sob coordenação da Polícia Federal, é composta, ainda, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENNAPEN) e Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte (SESED), por intermédio dos seus entes vinculados: Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SEAP).