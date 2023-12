Polícia prende suspeito de matar o cunhado a tiros, em José da Penha

Denes Kergicélio foi preso nesta quarta-feira (13), por força de um mandado de prisão preventiva. Ele atirou contra o cunhado, Jucélio Pereira Barnabé, de 35 anos, em um bar, localizado na Praça do Alto Duque de Caxias. Em José da Penha/RN. O crime aconteceu no dia 11 de novembro de 2023. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas entrou em óbito no dia 15 do mesmo mês. Segundo o delegado Hércules Freitas, o homem chegou a se apresentar na delegacia, acompanhado de um advogado, e confessou o crime, afirmando que matou Jucélio porque ele agredia a esposa, que era irmã de Denes.

A polícia civil prendeu, nesta quarta-feira (13), Denes Kergicélio, em José da Penha. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por um crime de homicídio, cometido contra o cunhado, no dia 11 de novembro de 2023, no mesmo município.

Segundo o delegado Hércules Freitas, no dia do crime, Denes estava em um bar, localizado na Praça do Alto Duque de Caxias, onde também estavam a vítima, Jucélio Pereira Barnabé, de 35 anos, e a esposa deste, que é irmã de Denes.

No local, teria havido uma discussão entre eles. O suspeito então deixou o local, foi até sua residência e retornou armado, atirando contra a vítima. Jucélio ainda chegou a ser socorrido, mas acabou entrando em óbito no dia 15 do mesmo mês.

Ainda segundo o delegado, Denes chegou a se apresentar na delegacia, confessou que cometeu o crime e afirmou que havia atirado contra Jucélio porque este agredia a esposa, inclusive, havia várias denúncias de violência doméstica já registradas contra ele.

Após ser ouvido, o suspeito acabou sendo liberado por não ter havido flagrante, mas a polícia solicitou sua prisão à justiça, sendo o mandado expedido e cumprido nesta quarta.

Denes foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.