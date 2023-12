Comerciantes festejam recorde de vendas no Luau das Cores, em Grossos

O saldo positivo para quem trabalhou durante a festa empolgou a vendedora de lanches Rosimeire Araújo. Ao blog, ela, que participou da edição anterior do Luau, destacou o aumento da procura por seus produtos no último sábado (9). “Vendi três vezes mais do que no ano passado”, comentou. O Luau das Cores está na sua 4ª edição e é uma das principais apostas da prefeita Cinthia para consolidar o turismo no município, e impulsionar a economia com a geração de renda para a população grossense.

Cinco dias após o Luau das Cores, em Grossos, os comerciantes locais seguem comemorando o resultado das vendas gerado pelo evento na praia de Pernambuquinho.



Esse incremento expressivo na demanda chegou ao salão de beleza de Darlyanne Santos. Ela e sua equipe tiveram que antecipar os agendamentos de dezembro para novembro para dar conta do volume de pedidos das suas clientes.



Feliz com a renda extra no período, Darlyanne elogiou a Chefe do Executivo pela iniciativa. “Venho em nome da minha equipe parabenizar a prefeita Cinthia Sonale pelo grandioso evento que alavancou a economia local”, declarou.



Tal percepção também é compartilhada por Leilson Oliveira, vendedor de água de coco no centro da cidade. Ele praticamente zerou um estoque de mil unidades do fruto para atender a clientela, aumentando assim seu faturamento em 150%.



O Luau das Cores está na sua 4ª edição e é uma das principais apostas da prefeita Cinthia para consolidar o turismo no município, e impulsionar a economia com a geração de renda para a população grossense