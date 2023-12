Mais 42 viaturas serão entregues às forças de Segurança Pública do RN. A entrega dos veículos acontecerá na tarde desta quinta-feira (14). Trinta e nove veículos são de modelo Duster, destinados à Polícia Militar. As viaturas foram locadas com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, e estão na conta dos 300 veículos locados ao custo de R$ 19 milhões (dentro dos R$ 100 milhões anunciados pelo ministro Flávio Dino no mês de março). As outras três viaturas são caminhonetes destinadas ao Itep. Os veículos foram adquiridos com recursos de emendas coletivas.

O Governo do Rio Grande do Norte entrega, na tarde desta quinta-feira (14), na Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), mais 42 viaturas para utilização das forças de segurança pública do estado. Todos os veículos são caracterizados.

Trinta e nove veículos são de modelo Duster, destinados à Polícia Militar. As viaturas foram locadas com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, e estão na conta dos 300 veículos locados ao custo de R$ 19 milhões (dentro dos R$ 100 milhões anunciados pelo ministro Flávio Dino no mês de março).

As outras três viaturas são caminhonetes destinadas ao Instituto Técnico-Científico de Perícia. Os veículos foram adquiridos com recursos de emendas coletivas.

A entrega será feita pela governadora, professora Fátima Bezerra, com as presenças do secretário da Segurança Pública e da Defesa Social, coronel Francisco Araújo, do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alarico Azevedo, e do diretor-geral do ITEP, Marcos Brandão.