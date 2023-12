Cine Papai Noel 3D encanta Serra do Mel com diversão e solidariedade. Aprovado pela lei Paulo Gustavo, o evento itinerante levou uma sala de cinema 3D móvel ao município, além de brinquedos, trenzinho e, é claro, a presença ilustre do Papai Noel, levando alegria a crianças e jovens da região.