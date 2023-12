Elevação da parede de barramento vai aumentar capacidade da Barragem Oiticica. As obras de elevação de 2,5 metros da parede de barramento foram iniciadas na segunda-feira (11). A ordem de serviço foi emitida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) levando em conta o acordo feito com o Movimento dos Atingidos de forma a não prejudicar os moradores do local. Com a obra, a capacidade de armazenamento da barragem passará dos atuais 47 milhões para 75 milhões de metros cúbicos ainda em 2023.

A capacidade da Barragem Oiticica de armazenar água vai passar dos atuais 47 milhões para 75 milhões de metros cúbicos ainda em 2023. As obras de elevação de 2,5 metros da parede de barramento foram iniciadas na segunda-feira (11).

A ordem de serviço foi emitida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) levando em conta o acordo feito com o Movimento dos Atingidos de forma a não prejudicar os moradores do local.

Segundo o secretário Paulo Varella, a elevação da parede prepara a barragem para algumas atividades e manobras técnicas que precisam ser feitas no processo de conclusão do reservatório.

“Isso está sendo feito conforme o grande pacto social que transformou essa obra de pedra e cal nesse grande e amplo complexo hidrossocial, importante não só para o Seridó, mas para todo o Estado.”

Além disso, informou Varella, já havia sido iniciada a implantação da nova rede de energia elétrica no entorno na bacia hidráulica, lançado o processo de contratação de empresa para a construção da Agrovila de São Fernando e estão sendo concluídos 128 quilômetros de vias de acesso.

A licitação para a Agrovila de Jardim de Piranhas será lançada em breve. A previsão é de que o complexo Oiticica seja concluído no primeiro semestre de 2024.

A maior das obras sociais, a comunidade Nova Barra de Santana, foi entregue pela governadora Fátima Bezerra em 2022, assim como a Agrovila de Jucurutu, para onde foram removidas as famílias que viviam em uma das áreas inundáveis da barragem.

“As coisas estão encaminhadas. Se tudo correr bem, 2024 será um ano diferente, o da Barragem Oiticica, será o ano em que a segurança hídrica para a região Seridó definitivamente se dará.”

A segurança hídrica faz parte das prioridades do governo do RN e foram incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-3). Além da Barragem Oiticica, também estão em andamento o Ramal do Apodi, que vai levar água da transposição para o Oeste Potiguar, e o sistema adutor do Seridó.

A possibilidade de um novo ciclo de secas no Semiárido foi tema da Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Nordeste, realizada na quarta-feira (13) no Recife, em que a governadora Fátima Bezerra foi eleita para presidir o colegiado em 2024.

"Olha aí, mais uma vez, o quanto o [Projeto de Integração do] Rio São Francisco é vital, imprescindível para nós. Estamos trabalhando para concluir as obras em curso no Rio Grande do Norte. E, dentro desse contexto, quero deixar já consignado que a pauta nossa, urgente, é a questão do fenômeno El Nino. Temos pressa com isso", disse a governadora na reunião do Consórcio Nordeste.

A Barragem Oiticica está localizada no município de Jucurutu e é parte do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional.

A construção teve início em 2013 e, quando concluída, terá capacidade para armazenar até 598 milhões de metros cúbicos de água, beneficiando diretamente mais de 300 mil pessoas em 17 municípios da região.