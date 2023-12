Prefeitura vai investir mais de R$ 475 mil para pavimentar ruas de Governador . A ordem de serviço para realização de novos investimentos em pavimentação a paralelepípedo, nas ruas do município, foi assinada pelo prefeito, Dr. Artur Vale, nesta sexta-feira (15). Serão investidos R$ 476.671,05 para pavimentação de quatro ruas, sendo três no Centro da cidade e uma no Projeto Crescer, recursos oriundos de convênio com o Ministério das Cidades e contrapartida com recursos próprios da Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado.

O prefeito Dr. Artur Vale assinou, nesta sexta-feira (15), ordem de serviço para novos investimentos em pavimentação a paralelepípedo, em ruas de Governador Dix-Sept Rosado.

Serão investidos R$ 476.671,05 para pavimentação de quatro ruas, sendo três no Centro da cidade e uma no Projeto Crescer, recursos oriundos de convênio com o Ministério das Cidades e contrapartida com recursos próprios da Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado.

O ato de assinatura ocorreu na Sala do Empreendedor e contou com a presença do prefeito Dr. Artur Vale, do secretário municipal de Obras, Transportes e Urbanismo, Genivaldo Felipe, e do representante da empresa responsável pelas obras, Airon Lucena.

A previsão é que os serviços sejam iniciados já nos próximos dias.