Com auxílio de cães farejadores, polícia encontra drogas enterrada em fazenda no RN. Um homem de 45 anos, suspeito de armazenar drogas em sua fazenda, localizada entre os municípios de Patu e Messias Targino, foi preso nesta quinta-feira (14). A polícia civil recebeu informações que ele estaria armazenando drogas em sua fazenda. No local, com o auxílio dos cães farejadores Toby e Bella, foram encontrados e apreendidos 33 tabletes de maconha, os quais estavam enterrados, totalizando 18 quilos.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PCRN