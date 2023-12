Vítima de injúria racial em Mossoró diz estar com medo após soltura do suspeito. A jovem Vanesca Queiroz da Silva, de 18 anos, afirmou estar com medo de represália, após o empresário Reginaldo José da Silva ter sido posto em liberdade. O homem foi preso em flagrante e autuado pelo crime de Injúria Racial, no final da noite de quarta-feira (13), após chamar a jovem, que trabalha como garçonete em um restaurante de Mossoró, de “asar de pé de pote” e de “macaca”. O crime é "imprescritível e inafiançável", motivos pelos quais ele foi conduzido à cadeia pública. No entanto, após passar por audiência de custódia, a justiça, com o aval do MPRN, lhe concedeu o direito de responder ao processo em liberdade. “O que ele fez foi revoltante, seboso, humilhante. Só tem noção quem passa por isso”, disse o advogado Gilvan Lira, que está prestando assistência à jovem.

FOTO: REPRODUÇÃO