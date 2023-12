Prefeita Cinthia assina ordem de serviço para reforma da Praça Central de Grossos nesta sexta-feira, 15

A obra está orçada em R$ 732 mil, fruto de emenda parlamentar de Rafael Motta. A praça nunca passou por um serviço amplo anteriormente e será a sua primeira reforma. Com a Praça Central restaurada, o município passará a contar com um visual totalmente diferente do que o cidadão está acostumado. A prefeita enfatiza que o trabalho será completo e que a população ficará orgulhosa do que passará a dispor. “Transformamos a Praça do Moinho, revitalizamos o espaço público do bairro Coqueiros e agora chegou a vez da Praça Central. Não mediremos esforços para transformar, definitivamente, a vida do nosso povo. Com seriedade, compromisso e lealdade vamos chegar ao final do ano que vem com uma cidade totalmente diferente do que encontramos”, comentou a prefeita.

A prefeita Cinthia Sonale assina, às 16h desta sexta-feira, a ordem de serviço da restauração completa da Praça Central, localizada na Avenida Raimundo Pereira. A obra está orçada em R$ 732 mil, fruto de emenda parlamentar de Rafael Motta. Com isso, um dos principais temas abordados pela atual gestão, logo no começo da administração, entra na lista dos benefícios concretizados e solicitados pela população.

A obra vai transformar, totalmente, o cenário do centro de Grossos. É a praça nunca passou por um serviço amplo anteriormente e será a sua primeira reforma. Com isso, a juventude, idosos e crianças passarão a contar com mais um espaço para reuniões, conversas e também brincadeiras.



“Vamos assinar a ordem de serviço com mais uma garantia: Grossos está, definitivamente, no caminho do desenvolvimento. Essa praça já deveria ter sido restaurada há muito tempo e a população já deveria, também, contar com mais esse equipamento público. Se não foi feito no passado, a gente vai fazer. Dissemos, lá atrás, que nosso compromisso era com o povo. Estamos mantendo nossa palavra e cumprindo tudo o que dissemos que faríamos”, enfatizou a prefeita.

