Pagamento do 13º dos servidores ativos da UERN é antecipado

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) antecipou o pagamento, em parcela única, do décimo terceiro dos servidores ativos. Inicialmente previsto para o dia 20 de dezembro, conforme calendário divulgado no início do ano, o pagamento está sendo feito nesta sexta-feira (15).

Em relação aos aposentados, cuja folha é gerenciada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte (IPERN), o pagamento do décimo segue o cronograma do Governo do Estado, observando as faixas salariais. Já os salários do mês de dezembro da UERN serão pagos no dia 30.

O calendário do décimo terceiro salário do funcionalismo estadual foi iniciado no dia 09 de dezembro quando receberam, em parcela única, os que ganham até R$ 7 mil e não foram contemplados com adiantamento ao longo do ano, caso do magistério e de órgãos da administração indireta com arrecadação própria.

Na próxima quarta-feira, 20 de dezembro, é a vez de os servidores ativos de órgãos com arrecadação própria, como Detran, Idema, Ceasa e Junta Comercial, que tiveram adiantamento da primeira parcela em junho, receberem o complemento do 13º salário, assim como os servidores celetistas.

No dia 30, o Governo do RN paga a segunda parcela dos servidores da carreira do magistério, quitando assim o valor do benefício iniciado em junho. Nesta data, também será realizado o adiantamento de 30% para os servidores que ganham acima de R$ 7 mil. O complemento para essa faixa salarial será feito no dia 10 de janeiro de 2024.

Folha de dezembro

Nesta sexta-feira (15), o governo do RN iniciou a antecipação da folha de dezembro para servidores ativos, aposentados e pensionistas que ganham até R$ 4 mil e para o pessoal da Segurança Pública, independente de valor.

Quem recebe mais de R$ 4 mil (valor bruto) terá 30% dos vencimentos adiantados. Os outros 70% serão depositados no final do mês. Serão depositados mais de R$ 299 milhões na conta dos servidores ao longo do dia. A folha salarial de dezembro é de R$ 774 milhões.