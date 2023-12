Isolda propõe que o FESTUERN se torne Patrimônio Imaterial do RN. A proposta marca os 20 anos do Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FESTUERN), consolidado no calendário da universidade e das escolas em todo o estado. Desde 2003, o Festival reúne alunos, alunas e professores da rede pública, representando diversos municípios em apresentações premiadas nas categorias de cenário, figurino, personagens e enredo.

A deputada Isolda Dantas propõe que o Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FESTUERN) seja reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio Grande do Norte.

A proposta marca os 20 anos do evento, consolidado no calendário da universidade e das escolas em todo o estado.

Desde 2003, o Festival reúne alunos, alunas e professores da rede pública, representando diversos municípios em apresentações premiadas nas categorias de cenário, figurino, personagens e enredo.

O Festuern foi criado pelo saudoso professor Felipe Caetano, então pró-reitor de Extensão na gestão do reitor Walter Fonseca.

Ao declarar o FESTUERN como Patrimônio Cultural Imaterial, a deputada Isolda Dantas relembra o idealizador do festival.

"Esse reconhecimento ressalta a importância do Festival de Teatro para a cultura, arte e educação do nosso estado. Regionalizar cada vez mais o evento, esse é o legado, e tem tudo a ver com meu amigo Felipe Caetano, que nos deixou na pandemia, mas a semente foi plantada", ressaltou a deputada.