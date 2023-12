PSDB inicia conversas com pré-candidatos e Natália mostra interesse. Os tucanos iniciaram as conversas e vão ouvir todos os nomes interessados no apoio do PSDB na disputa pela prefeitura de Natal. Natália Bonavides, nome do PT para o cargo, foi recebida nesta sexta-feira (15). “Recebemos Natália Bonavides, como também vamos receber os demais. Colocamos que a prioridade e será o melhor projeto que o partido entender que colabora com Natal. Estamos fortalecendo a nominata do PSDB e também devemos ouvir todos”, comentou Klaus Araújo, presidente do PSDB de Natal.

Nesta sexta-feira (15), a deputada federal Natália Bonavides, nome do PT à prefeitura do Natal, sentou com o PSDB de olho no apoio do partido para as Eleições 2024. Os tucanos iniciaram as conversas e vão ouvir todos os nomes interessados no apoio do PSDB. A deputada Divaneide Basílio (PT) acompanhou a conversa.

“Recebemos Natália Bonavides, como também vamos receber os demais. Colocamos que a prioridade e será o melhor projeto que o partido entender que colabora com Natal. Estamos fortalecendo a nominata do PSDB e também devemos ouvir todos”, comentou Klaus Araújo, presidente do PSDB de Natal.

Depois de uma conversa com os vereadores tucanos de Natal, em decisão unânime o PSDB iniciou a partir de agora os diálogos com os nomes que procuraram o PSDB para receber apoio.

“O momento é de diálogo e construção. Conversando com os pré-candidatos o partido vai construindo posição coletiva e, também, terá condições de saber quem realmente tem o melhor projeto que interessa à Natal”, explicou Klaus Araújo, respaldado pelos vereadores Herberth Sena, Aldo Clemente, Anderson Barbosa, Hermes Câmara, e demais membros do diretório.