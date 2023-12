Preso de Justiça é morto a tiros no Espetinho do Paraíba em Mossoró-RN

O preço de justiça José Raílson Meres da Penha, o Raílson do Fogo, de 49 anos, foi morto ao meio-dia neste sábado, 16, com vários tiros no Espetinho do Paraíba, em Mossoró-RN.

O espetinho fica localizado na Rua 6 de Janeiro, no bairro Santo Antônio, ao norte do centro da cidade. A vítima Raílson do Fogo não mora ou trabalha no local. Estava passando.

A Polícia Militar recebeu informações no 190 de que Raílson do Fogo estava caminhando pela Rua 6 de Janeiro, quando teria sido abordado pelos atiradores numa motocicleta.

Ainda tentou correr para dentro do Espetinho do Paraíba, porém foi perseguido e morto. A Polícia Militar fez isolamento do local e acionou a Polícia Civil e o ITEP.

No local, o ITEP recolheu capsulas de pistola 9mm. Os policiais também colheram depoimentos e tomaram nota de possíveis testemunhas para ajudarem nas investigações.

O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa.