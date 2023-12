Comando geral inicia formação de 1.158 novos policiais militares no RN

Na tarde deste sábado (16), a Polícia Militar do RN realizou a aula inaugural do Curso de Formação de Praças - CFP/2023, no Centro de Convenções, em Natal. Os 1.158 formandos foram aprovados no concurso público de 2018 e convocados recentemente. Entre 2019 e 2022, foram feitos cinco concursos na polícia Militar e efetivadas mais de 10 mil promoções.

Durante a solenidade, a governadora Fátima Bezerra saudou os novos policiais e reiterou o compromisso da gestão com a segurança pública. "Quero mais uma vez parabenizar vocês pela coragem, pela trajetória, pelo quanto vocês lutaram e se dedicaram, passando pelo concurso e agora indo para a etapa final, o curso de formação. Quero também dizer que vocês estão entrando para uma instituição pela qual envidamos muito empenho e esforço, sinal da consciência do nosso governo da importância de cuidar da vida dos potiguares", declarou.



O curso pretende capacitar o aluno soldado da Polícia Militar, desenvolvendo competências para o enfrentamento da violência e da criminalidade nas suas várias formas de manifestação. Capacitando o aluno para agir dentro dos parâmetros legais, técnicos e éticos, atuando de forma proativa na resolução de problemas no enfrentamento qualificado da violência e da criminalidade.



O curso terá carga horária de 1.430 horas/aula, num total de 240 dias letivos, sendo executado pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar - CFAPM, contemplando diversas disciplinas que estão em consonância com os anseios da sociedade potiguar, tais como: direitos humanos, fundamentos jurídicos da atividade policial, abordagem policial, policiamento de eventos, atendimento pré-hospitalar, tiro policial, ordem unida, dentre outras disciplinas importantes do curso.



O Comandante Geral desejou as boas-vindas aos alunos e ressaltou a importância de ingressar na corporação. “A partir de hoje é uma nova vida, uma nova família, a família Polícia Militar. A causa é nobre, servir e proteger a sociedade potiguar”, disse Coronel Alarico.



A aula inaugural contou com a palestra magna do Juiz titular da 16ª Vara Criminal de Natal e da Auditoria Militar, Dr. Jarbas Bezerra, que debateu o tema: “O Policial cidadão e a cidadania como ciência”.



Além das autoridades acima citadas, participaram do evento a Deputada Federal Natália Bonavides, o Secretário da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), Coronel PM Araújo, o Secretário-Adjunto da Sesed, Delegado Osmir Monte, o Procurador-geral do estado, Dr. Antenor Roberto, o Delegado Geral da Grande Natal, Dr. Joacir Rocha, o Coronel BM Miranda, representando o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, Subcomandante Geral e Chefe do Estado-Maior Geral da PM, Coronel PM Mendonça, o Diretor de Ensino da PMRN, Coronel PM Kennedy, a comandante do CFAPM, Tenente-coronel PM Joseneide, dentre outras autoridades militares e civis.







Concursos Públicos





Desde 2019, início da gestão da Professora Fátima Bezerra, já foram realizados 5 concursos na Polícia Militar. O primeiro, após 15 anos sem novas contratações, formou 1.014 policiais em novembro de 2020. O segundo, formou novos 290 policiais militares, sendo 197 mulheres, em dezembro de 2021.

Em seguida foram 78 vagas de Oficial para Área da Saúde, os alunos estão em estágio de adaptação. O concurso para Oficiais do quadro da saúde, aconteceu após uma lacuna de 21 anos sem concurso.

E ainda 132 vagas para oficiais combatentes. Os aprovados estão no Curso de Formação. O concurso para Oficiais combatentes acontece mais de 15 anos depois do último.

E com a mais recente convocação, a Polícia Militar receberá um reforço de 1.158 soldados. A maioria das vagas (1.128) é para ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP). No entanto, também há 30 vagas destinadas ao Curso de Formação de Praças Músicos.