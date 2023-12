Prefeitura inaugura reforma de escola e entrega poço na Vila Amazonas, em Serra do Mel. A entrega das obras aconteceu durante a última edição do ano do programa "Prefeitura nas Vilas”. A programação foi cuidadosamente elaborada em parceria com a 20ª Maratona da Vila Amazonas, evento tradicional que, há duas décadas, é organizado pela comunidade, com destaque para a dedicação do Sr. Zé Varela.

A Vila Amazonas, em Serra do Mel, foi o cenário de um evento marcante promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Articulação com as Vilas, sob o comando do Secretário Kênio Azevedo.

A edição do programa "Prefeitura nas Vilas”, último do ano de 2023, não apenas celebrou a comunidade local, mas também marcou inaugurações significativas e uma confraternização especial.

Junto às festividades, a Escola Municipal Raimundo Ferreira da Silva passou por reformas e ampliações, incluindo uma sala de informática equipada com 12 novos computadores.

Um poço, de vital importância para o abastecimento de água em toda a comunidade, foi inaugurado como parte das ações do "Prefeitura nas Vilas". Além disso, o posto de saúde local foi renovado, visando proporcionar um atendimento ainda mais eficiente aos moradores.

O prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), expressou sua gratidão pelo sucesso do evento e anunciou que, em 2024, o projeto será estendido para todas as vilas da cidade, levando as ações da prefeitura a cada canto da comunidade.

“Este programa representa não apenas um marco nas conquistas locais, mas também um compromisso contínuo com o bem-estar e desenvolvimento de todas as vilas”, ressaltou o prefeito.