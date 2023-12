Cosern investe R$ 65 milhões para garantir fornecimento de energia no veraneio . A Operação Verão 2024 foi iniciada em julho e se estende até o Carnaval. De acordo com o superintendente de Serviços Técnicos da Neoenergia Cosern, Osvaldo Tavares, cerca de quatro mil quilômetros de redes elétricas foram contemplados com a Operação. “As ações visando o verão beneficiam diretamente cerca de 200 mil consumidores potiguares, além dos turistas que nos visitam nesse período. No total, cerca de 630 profissionais estão envolvidos na execução dos serviços e das manutenções preventivas”, destaca.

O verão começa oficialmente na próxima sexta-feira (22), mas para a Neoenergia Cosern o trabalho de reforço do sistema elétrico para garantir o pleno fornecimento de energia nas regiões que recebem maior fluxo de turistas teve início em julho e se estende até o Carnaval.

Ao todo, a distribuidora investiu R$ 65 milhões no Operação Verão 2024, principalmente em obras de ampliação e de manutenção da rede elétrica em 24 municípios, com destaque para Natal, Pipa (Tibau do Sul), São Miguel do Gostoso e Tibau, na Costa Branca.

De acordo com o superintendente de Serviços Técnicos da Neoenergia Cosern, Osvaldo Tavares, cerca de quatro mil quilômetros de redes elétricas foram contemplados com a Operação.

“As ações visando o verão beneficiam diretamente cerca de 200 mil consumidores potiguares, além dos turistas que nos visitam nesse período. No total, cerca de 630 profissionais estão envolvidos na execução dos serviços e das manutenções preventivas”, destaca.

De julho até agora, já foram realizadas cerca de cinco mil podas preventivas durante a inspeção de 3.600 quilômetros de vegetação ao longo da rede elétrica. Outros 2.300 quilômetros de redes de baixa e média tensão foram inspecionados com veículos equipados com câmeras de termovisão, tecnologia que identifica pontos quentes em equipamentos do sistema elétrico, facilitando a correção.

Em setembro, a distribuidora deu início a uma operação para lavagem de 800 quilômetros de redes elétricas em onze municípios das regiões Oeste, Costa Branca e Agreste (Mossoró, Areia Branca, Serra do Mel, Tibau, Macau, Guamaré, Pendências, Grossos, Baraúna, Goianinha e Tibau do Sul).

O objetivo da lavagem é minimizar os defeitos causados pela ação natural da maresia, salinidade e poluição atmosférica em cabos, transformadores, subestações e outras estruturas sistema elétrico, principalmente na região da Costa Branca potiguar.

As subestações elétricas que atendem os municípios turísticos também receberam uma atenção especial da distribuidora. Houve incremento na capacidade de fornecimento nas subestações Pipa, Dom Marcolino (em Ceará-Mirim) e Baraúna (Costa Branca), além de reforço na manutenção de 48 alimentadores que levam energia às áreas com festividades.

Além de todas as ações preventivas e esforço operacional para a temporada de verão, a Neoenergia Cosern também monitora o sistema elétrico de todo o estado durante a noite de réveillon e nos dias de Carnaval.

Cerca de 15 controladores trabalham divididos em turnos, 24 horas todos os dias da semana, para acompanhar em tempo real qualquer possível interferência que possa provocar uma interrupção, agilizando o restabelecimento quando necessário.

Operação Varredura nas praias

A Neoenergia Cosern também está atuando firme no combate às ligações clandestinas de energia (o popular “gato”) que podem colocar em risco a segurança da população e provocar oscilações no fornecimento de energia no litoral, além da queima de eletrodomésticos. A Operação Varredura percorrerá as praias potiguares todos os finais de semana inspecionando e desativando as ligações clandestinas. A população pode contribuir, denunciado qualquer irregularidade, de forma anônima, no telefone 116.