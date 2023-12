Motociclista é encontrado morto na BR-304, às margens da rotatória de acesso à Fortaleza

A vítima, um homem que segue sem identificação, teria sofrido o acidente na noite do sábado (16), mas o corpo dele só foi encontrado na manhã deste domingo (17), visto que o local não tem iluminação no período noturno. A PRF ainda chegou a ser acionada no dia do acidente, mas só encontrou a motocicleta. Pela manhã, voltou a ser acionada por um popular, que passava pelo local e avistou o corpo às margens da rodovia.