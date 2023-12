Josimar Silva Rocha, conhecido como Baiano, de 46 anos, foi preso nesta segunda-feira (18). A prisão aconteceu em um sítio, na zona rural de Alexandria. De acordo com o delegado Murilo Baessa, no dia 13 de dezembro, Josimar se armou com uma picareta (chibanca) e chamou sua ex-companheira para conversar. Quando os dois se encontraram, ele surpreendeu a vítima, desferindo três golpes contra a cabeça dela. A mulher foi salva por um amigo do casal, que chegou a tempo de interferir e evitar que ela fosse morta.

FOTO: CEDIDA