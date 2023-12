Fila de cirurgia oncológica no Oeste do RN é zerada; 839 pessoas foram atendidas em 2 meses. Desde setembro que a secretaria abriu um diálogo com a Secretaria de Saúde de Mossoró e prestadores de serviço da área da oncologia para garantir acesso e cirurgias em tempo hábil a todos os municípios da região. A articulação redundou em um termo de ajustamento de conduta (TAC), mediado pelo Ministério Público. Assim, o número de autorizações para procedimentos oncológicos passou de 87 entre 16 de setembro e 15 de outubro para 352 de 16 de outubro a 15 de novembro e outras 487 autorizações até a sexta-feira passada (15).

A região Oeste do Rio Grande do Norte encerra este ano de 2023 com a fila para cirurgias oncológicas zeradas. A medida é fruto de um esforço coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), com apoio do Ministério da Saúde e do Ministério Público, que fez com que as autorizações para cirurgias crescessem mais de 300%, tendo atendido 839 pessoas em 60 dias.

Desde setembro que a Sesap abriu um diálogo com a SMS Mossoró e prestadores de serviço da área da oncologia para garantir acesso e cirurgias em tempo hábil a todos os municípios da região. A articulação redundou em um termo de ajustamento de conduta (TAC), mediado pelo Ministério Público.

Assim, o número de autorizações para procedimentos oncológicos passou de 87 entre 16 de setembro e 15 de outubro para 352 de 16 de outubro a 15 de novembro e outras 487 autorizações até a sexta-feira passada (15/12).

Recursos

As articulações da Sesap também garantiram mais recursos para ampliar a capacidade de atendimento na região. O incremento financeiro na oncologia garantido pelo Ministério da Saúde, somados os valores para o estado e para os municípios, foi de R$ 15,2 milhões, sendo estes incorporados ao financiamento anual rotineiro.