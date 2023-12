Uern debate parceria com Terminal Salineiro de Areia Branca para melhorar a qualidade do sal

Os professores Vinícius Caldeira e João Maria, doutores em Química e Física da Uern, respectivamente, visitaram o Terminal Salineiro Intersal (TSI), em Areia Branca. A proposta é conhecer o funcionamento do terminal para embasar pesquisas desenvolvidas pelos docentes voltadas para a produção de sal. A discussão de parcerias para desenvolver pesquisas no setor salineiro da região vem sendo desenvolvidas há alguns anos. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal marinho, responsável por 95,9% da produção nacional.

Os professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Dr. Vinícius Caldeira e Dr. João Maria Soares visitaram, nesta semana, o Terminal Salineiro Intersal (TSI), em Areia Branca. A proposta é conhecer o funcionamento do terminal para embasar pesquisas desenvolvidas pelos docentes voltadas para a produção de sal.

Vinícius Caldeira e João Maria, doutores em Química e Física da Uern, respectivamente, foram recebidos pelo Gerente de Operações do TSI, Sydney Lemos. Na oportunidade, foram apresentados o Porto Ilha e o modus operandi desde o recebimento, estocagem e embarque do sal aos navios.

“Nessa troca de conhecimentos, a Uern possibilitará a melhoria da qualidade do sal que é embarcado pelo TSI, por meio do desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação tecnológica, fortalecendo a colaboração científica/tecnológica entre Universidade e Empresa”, declara o professor Vinícius Caldeira.

A discussão de parcerias para desenvolver pesquisas no setor salineiro da região vem sendo desenvolvidas há alguns anos. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal marinho, responsável por 95,9% da produção nacional.

As salinas são uma vasta área de pesquisa para a Universidade. Os estudos desenvolvidos pela Uern possibilitam o envolvimento de pesquisadores e estudantes de Física, Química, Gestão Ambiental, Geografia.

As pesquisas visam agregar valor ao produto e assim garantir uma qualidade excepcional ao sal produzido pelo Rio Grande do Norte, elevando a competitividade do produto ao mercado nacional e internacional.