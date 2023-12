Suspeito de tentativa de homicídio é preso no município de Luís Gomes. De acordo com o inquérito, a tentativa de homicídio aconteceu no mês de novembro deste ano, no mesmo município onde ocorreu a prisão. O suspeito, um homem de 25 anos, já havia sido identificado, tendo a justiça emitido o mandado de prisão preventiva apenas na sexta-feira (15). Após as investigações, o homem foi localizado e detido, sendo conduzido ao Presídio Estadual de Pau dos Ferros, onde ficará à disposição da justiça.